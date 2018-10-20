На базу Хмеймим доставили около двух тысяч книг из России

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На базу Хмеймим доставили около двух тысяч книг из России в рамках акции российских военных и издателей «Литературный десант». Об этом информирует РИА Новости.

«У каждого есть своё оружие. У воинов это оружие настоящее. У нас это доброе слово. И это слово напечатано в книге. Мы привезли 800 наименований книг в количестве двух тысяч экземпляров. Мы предусмотрели условия, чтобы можно было определить на блокпосты, можно было читать бойцам, не передавая из рук в руки», — заявил управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Отмечается, что подобная акция состоялась впервые. У военнослужащих базы Хмеймим была возможность самим подготовить списки интересующих их книг.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский рассказал, что, прежде всего, военнослужащих интересовала историческая литература, а также «много литературы, посвященной нашей необъятной России, природе. Разноплановая литература».

Ранее соощалось о помощи военнослужащих России сирийским гражданам в восстановлении провинции Дараа.

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