Директор NASA сообщил о временном снятии санкций с Рогозина

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Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что с главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США по приглашению NASA.
Директор NASA сообщил о временном снятии санкций с Рогозина
  • РИА Новости

«Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран. Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений и добились его (временного. — RT) вывода (из-под санкций. — RT)», — цитирует ТАСС Брайденстайна.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что корпорация обсуждала с NASA возможность поездки Рогозина в США по вопросу дальнейшего сотрудничества.

Глава NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

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