«Роскосмос» рассматривал с NASA возможность поездки Рогозина в США

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«Роскосмос» обсуждал с NASA возможность поездки гендиректора Дмитрия Рогозина в США по вопросу дальнейшего сотрудничества.
«Роскосмос» рассматривал с NASA возможность поездки Рогозина в США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

«Планов много… действительно, тема сотрудничества требует присутствия, поэтому эти вопросы обсуждались», — сказал Устименко.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

Рогозин в беседе с RT рассказал о российско-американском сотрудничестве в космической сфере.

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