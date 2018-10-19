«Роскосмос» рассматривал с NASA возможность поездки Рогозина в США
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.
«Планов много… действительно, тема сотрудничества требует присутствия, поэтому эти вопросы обсуждались», — сказал Устименко.
Ранее глава NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.
Рогозин в беседе с RT рассказал о российско-американском сотрудничестве в космической сфере.