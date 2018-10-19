Захарова о заявлении Бристоу: так что же случилось в Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Великобритании в России Лори Бристоу об отказе предоставлять данные о ходе расследования инцидента в Солсбери, пока Россия не ответит на поставленные ранее вопросы по этому делу.

«Дорогой Лори, не надо вводить в заблуждение нашу, вашу и мировую общественность. На вопросы британского премьер-министра российская сторона ответила сразу, и вам об этом отлично известно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также подчеркнула, что глава российского МИД Сергей Лавров ответил на все вопросы по делу в Солсбери.

«Ответ зафиксирован десятками журналистов, присутствовавших на этой пресс-конференции. Потом отвечали все по очереди: представители МИД, ваши коллеги послы Яковенко и Шульгин, эксперты Министерства обороны, президент России тоже отвечал», — добавила она.

При этом она также отметила, что Британия не ответила ни на один вопрос по этому делу.

«А вот британская сторона не ответила ни на один вопрос, который ей задавали и дипломаты, и общественность. Повторю вопрос на бис: так что же случилось в Солсбери?» — написала Захарова.

Ранее Бристоу объяснил отказ делиться с Россией данными по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.