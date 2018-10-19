В Британии объяснили отказ делиться с Россией данными по делу Скрипалей

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Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Лондон не намерен предоставлять данные о ходе расследования инцидента в Солсбери, пока Россия не ответит на поставленные ранее вопросы по этому делу.
В Британии объяснили отказ делиться с Россией данными по делу Скрипалей
  • Reuters

«Поэтому мы не видим оснований делиться с Россией информацией о ходе расследования, идущего в Великобритании. Российская сторона сначала должна ответить на поставленные нами вопросы», — цитирует Интерфакс Бристоу. 

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании считает ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «хорошо продуманной провокацией».

В конце сентября политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил информацию британских СМИ о новом подозреваемом по делу об инциденте в Солсбери.

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