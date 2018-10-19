Медведев встретился с премьером Болгарии

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Премьер-министры России и Болгарии Дмитрий Медведев и Бойко Борисов провели встречу на полях форума «Россия — Азия» в Брюсселе.
Медведев встретился с премьером Болгарии
  • РИА Новости

«В общем плане были затронуты вопросы сотрудничества в экономической сфере», — приводит Интерфакс слова первого заместителя руководителя аппарата правительства России Сергея Приходько.

Он отметил, что болгарский премьер высказался за поддержку и восстановление туристических обменов с Россией.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Болгарии.

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