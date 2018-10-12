Эксперт оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Болгарии

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Болгарии.

«Южный поток» действительно серьёзно отразился на перспективах нашего сотрудничества, но мы учли тот негативный опыт. Сейчас, когда София заявляет о возможности восстановления поставок газа через Болгарию, российская сторона намерена предварительно получить твёрдые гарантии для предотвращения повторения таких ситуаций», — сказал эксперт.

Если говорить о конкретном маршруте, то, по мнению Кулагина, можно выделить два направления. Первое связано с поставками российского газа в саму Болгарию и далее в другие страны через вторую нитку «Турецкого потока».

Второе направление, считает эксперт, предполагает прокладку трубы непосредственно до болгарской территории.

«Данный маршрут также выглядит перспективно, но во многом зависит от позиции Еврокомиссии — и прежде всего от самой Софии», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем напомнил, как Болгария ранее отказалась от реализации газопровода «Южный поток».

Также главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.