Путин напомнил ЕС о слабости Болгарии в ситуации с «Южным потоком»

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем напомнил, как Болгария ранее отказалась от реализации газопровода «Южный поток».

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с Курцем. 

По словам российского лидера, Болгария под давлением извне отказалась от реализации «Южного потока». Он отметил, что теперь болгарские власти «сожалеют и говорят о том», чтобы получить российский газ уже через «Турецкий поток».

«Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», — заявил российский лидер. 

Также российский лидер заверил Европу в том, что Россия всегда будет надёжным поставщиком газа.

При этом Курц отметил, что европейцы заинтересованы в реализации «Северного потока — 2».

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