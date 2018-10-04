Путин напомнил ЕС о слабости Болгарии в ситуации с «Южным потоком»

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем напомнил, как Болгария ранее отказалась от реализации газопровода «Южный поток».

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с Курцем.

По словам российского лидера, Болгария под давлением извне отказалась от реализации «Южного потока». Он отметил, что теперь болгарские власти «сожалеют и говорят о том», чтобы получить российский газ уже через «Турецкий поток».

«Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», — заявил российский лидер.

Также российский лидер заверил Европу в том, что Россия всегда будет надёжным поставщиком газа.

При этом Курц отметил, что европейцы заинтересованы в реализации «Северного потока — 2».