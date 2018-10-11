Эксперт прокомментировал инициативу в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.

«Возможно, этот закон частично согласован с администрацией. Но мне кажется, что даже если он и будет жить дальше, то уже после выборов. В ряде случаев подобный законопроект представляется как часть предвыборной кампании», — сказал Васильев.

Кроме того, отметил эксперт, в настоящее время Соединённые Штаты испытывают серьёзные проблемы с наполненностью бюджета.

Как пояснил Васильев, денег нет, и это очень важный фактор, поэтому конгресс после выборов «будет подчищать свои хвосты».

«Так что для этого законопроекта далеко не сразу могут найтись время и место», — добавил он.

Ранее заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из-за проекта «Северный поток — 2».