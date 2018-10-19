У Пентагона нет данных о находящихся в плену у террористов в Сирии американцах

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В американском военном ведомстве не осведомлены об американских заложниках, которые могут быть в плену у террористов в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Шона Робертсона.

«У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о чём предположил президент Путин, и мы скептически настроены по отношению к достоверности (этих данных. — RT)», — отметил он.

По словам Робертсона, США также неизвестно об американцах, которые могут находиться в плену.

Ранее российский военно-дипломатический источник рассказал, что граждане западноевропейских и других стран попали в плен к боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в подконтрольном им населённом пункте Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Впоследствии президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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