У Пентагона нет данных о находящихся в плену у террористов в Сирии американцах
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Шона Робертсона.
«У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о чём предположил президент Путин, и мы скептически настроены по отношению к достоверности (этих данных. — RT)», — отметил он.
По словам Робертсона, США также неизвестно об американцах, которые могут находиться в плену.
Ранее российский военно-дипломатический источник рассказал, что граждане западноевропейских и других стран попали в плен к боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в подконтрольном им населённом пункте Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Впоследствии президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.