Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в находящихся под патронатом США районах Сирии.

«Да, там (в Сирии. — RT) ещё много проблем. Вот мы сейчас видим, что происходит на левом берегу Евфрата... Эта территория находится под патронатом наших американских партнёров. Они опираются там на курдские вооружённые формирования. Но они явно не доработали. Там в нескольких населённых пунктах остались представители ИГИЛ*. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия», — сказал Путин.

По его словам, террористы захватили 130 семей.

«Они выдвинули ультиматумы, требования определённые и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по десять человек. Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — заявил Путин.

Он назвал данную ситуацию катастрофой.

«Надо с этим что-то делать. Что же коллеги наши отмалчиваются. По нашим данным, захватили в заложники несколько граждан США и европейских стран», — добавил президент.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.