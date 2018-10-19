МИД Венесуэлы объявил поверенную в делах Эквадора персоной нон грата
Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Отмечается, что указанное решение было принято в качестве ответных мер на аналогичные действия Эквадора.
«Вынуждены принять аналогичные меры в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элизабет Мендес, она объявляется персоной нон грата», — говорится в коммюнике.
В министерстве также напомнили о «вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы» и «лжи» президента Эквадора Ленина Морено с трибуны ГА ООН, в частности, относительно числа венесуэльских беженцев.
Ранее стало известно, что в Эквадоре приняли решение выслать из страны посла Венесуэлы.
Указанное решение было принято из-за заявлений министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса в адрес Морено.