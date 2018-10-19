МИД Венесуэлы объявил поверенную в делах Эквадора персоной нон грата

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В Министерстве иностранных дел Венесуэлы объявили поверенную в делах Эквадора Элизабет Мендес персоной нон грата. Ей дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что указанное решение было принято в качестве ответных мер на аналогичные действия Эквадора.

«Вынуждены принять аналогичные меры в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элизабет Мендес, она объявляется персоной нон грата», — говорится в коммюнике.

В министерстве также напомнили о «вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы» и «лжи» президента Эквадора Ленина Морено с трибуны ГА ООН, в частности, относительно числа венесуэльских беженцев.

Ранее стало известно, что в Эквадоре приняли решение выслать из страны посла Венесуэлы. 

Указанное решение было принято из-за заявлений министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса в адрес Морено.

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