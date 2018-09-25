Венесуэла собирается запросить в ООН около $500 млн на репатриацию соотечественников

Власти Венесуэлы планируют попросить ООН предоставить примерно $500 млн на репатриацию соотечественников.

«В среду будет встреча, которую созывает Колумбия, где, как предполагается, будут страны-доноры. Мы собираемся участвовать в этом заседании и воспользоваться ситуацией, чтобы попросить $500 млн на репатриацию венесуэльцев», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что вместе с этим власти Венесуэлы попросят возместить расходы, которая страна понесла, приняв около 6 млн латиноамериканцев, из которых около 4,5 млн — граждане Колумбии.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.