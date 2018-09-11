Власти Венесуэлы опровергли информацию о миграционном кризисе в стране
Об этом он рассказал VTV.
По его словам, данный тезис был использован для манипуляции населением страны, чтобы спровоцировать отъезд граждан Венесуэлы.
Родригес указал, что делается это ради того, чтобы в итоге ограбить уехавших венесуэльцев и навязать им рабские условия труда в принявших их странах.
«Они берут деньги у венесуэльцев, которые едут в другие страны, и заставляют их заниматься рабским трудом, а потом собирают материалы о гуманитарном кризисе», — цитирует его NTN24.
Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.