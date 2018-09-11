Власти Венесуэлы опровергли информацию о миграционном кризисе в стране

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что данные о миграционном кризисе в стране не соответствуют действительности.

Об этом он рассказал VTV.

По его словам, данный тезис был использован для манипуляции населением страны, чтобы спровоцировать отъезд граждан Венесуэлы.

Родригес указал, что делается это ради того, чтобы в итоге ограбить уехавших венесуэльцев и навязать им рабские условия труда в принявших их странах.

«Они берут деньги у венесуэльцев, которые едут в другие страны, и заставляют их заниматься рабским трудом, а потом собирают материалы о гуманитарном кризисе», — цитирует его NTN24.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.