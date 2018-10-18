Эквадор высылает из страны посла Венесуэлы

В Эквадоре приняли решение выслать из страны посла Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте эквадорского МИД.

«Правительство решило выслать из нашей страны посла Венесуэлы в Эквадоре. Республика Эквадор не потерпит никаких признаков неуважения к своим властям», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что такое решение было принято из-за заявлений министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, направленных против президента Эквадора Ленина Морено.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для граждан Венесуэлы, которые смогут попасть из Колумбии в Перу.