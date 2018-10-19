Бундестаг продлил участие ВС ФРГ в борьбе против ИГ в Сирии и Ираке

Бундестаг продлил участие Вооружённых сил Германии в борьбе против террористической организации «Исламское государство»* в составе возглавляемой США коалиции на территории Сирии и Ирака до 31 октября 2019 года.

Об этом сообщает агентство DPA.

Миссия будет продолжать оказывать поддержку международной коалиции в борьбе против боевиков в Сирии и Ираке, участвуя, в том числе в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке, предоставлении персонала для штабов.

Также, как уточняет РИА Новости, немецкие военнослужащие продолжат обучение иракских коллег.

В миссии задействованы около 800 военных.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке саммита по Сирии в формате Россия — Франция — Турция — Германия.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.