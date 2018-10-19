Бундестаг продлил участие ВС ФРГ в борьбе против ИГ в Сирии и Ираке
Об этом сообщает агентство DPA.
Миссия будет продолжать оказывать поддержку международной коалиции в борьбе против боевиков в Сирии и Ираке, участвуя, в том числе в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке, предоставлении персонала для штабов.
Также, как уточняет РИА Новости, немецкие военнослужащие продолжат обучение иракских коллег.
В миссии задействованы около 800 военных.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке саммита по Сирии в формате Россия — Франция — Турция — Германия.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.