Меркель призвала силы Ирана покинуть Сирию

Иран должен вывести свои силы из Сирии, поскольку это представляет угрозу для Израиля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Мы предприняли много усилий, я говорила с российским президентом о том, что иранские силы должны уйти и по возможности свести на ноль влияние в Сирии, что, конечно, является сложным проектом», — цитирует ТАСС Меркель.

По её словам, тот факт, что «Иран размещает свои силы рядом с Голанскими высотами, является угрозой для Израиля».

Она подчеркнула, что такая же угроза «исходит из Ливана».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Иран помогает эффективно бороться с терроризмом в Сирии.

27 сентября Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии и других странах.