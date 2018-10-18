Эксперт прокомментировал решение США ужесточать санкции против России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что американская администрация планирует ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе.

«Я не сомневаюсь, что новые санкции будут, раз в два-три месяца. Появятся и ещё какие-то новые поводы. Если события продолжат развиваться так, как сейчас, то американская администрация будет делать что угодно для того, чтобы все возможные и невозможные социально-экономические неформальные контакты между Соединёнными Штатами и Россией были полностью ликвидированы», — считает эксперт.

По словам Брутера, Соединённые Штаты будут влиять и на отношения других стран с Российской Федерацией.

«Это относится к сотрудничеству между Россией и Западом в целом. Однако вопрос в том, что США не полностью контролируют это направление, но будут стремиться, чтобы контакты между Москвой и Западной Европой постепенно уменьшались», — сказал он.

Ранее Курт Волкер заявил, что американская администрация планирует ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев.