В Совфеде высмеяли обещание США вводить новые санкции против России «раз в месяц-два»

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что американская сторона будет вводить дополнительные антироссийские санкции «каждые месяц-два».
В Совфеде высмеяли обещание США вводить новые санкции против России «раз в месяц-два»
  • Reuters

«Думаю, что господин Волкер не дорабатывает. Надо вводить эти санкции каждый день. Что-то он слишком большие передышки нам даёт. Слушать это просто смешно, потому что, мне кажется, не осталось областей экономики и финансов, где бы против нас не вводили санкции. Жаль, что они не понимают их бессмысленности, потому что эти меры нам только помогают быстрее адаптироваться в сложном мире, развивать собственную экономику, сельское хозяйство и промышленность», — сказал он.

При этом Джабаров добавил, что спецпредставитель США по Украине «изначально был настроен на конфронтацию» и «не считает народ самопровозглашённых ДНР и ЛНР полноценными гражданами Украины».

«Господин Волкер, мне кажется, живёт на какой-то другой планете. Россия не является стороной конфликта. Есть Минские соглашения. Все, кто там прописан, занимают свои роли. Главная роль там принадлежит прежде всего Порошенко и его администрации. Они не сделали ни одного шага. Киев эти соглашения игнорирует и не собирается выполнять», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Волкер заявил, что американская администрация намерена вводить дополнительные санкции против России «каждые месяц-два».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить