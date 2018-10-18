В Совфеде высмеяли обещание США вводить новые санкции против России «раз в месяц-два»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что американская сторона будет вводить дополнительные антироссийские санкции «каждые месяц-два».

«Думаю, что господин Волкер не дорабатывает. Надо вводить эти санкции каждый день. Что-то он слишком большие передышки нам даёт. Слушать это просто смешно, потому что, мне кажется, не осталось областей экономики и финансов, где бы против нас не вводили санкции. Жаль, что они не понимают их бессмысленности, потому что эти меры нам только помогают быстрее адаптироваться в сложном мире, развивать собственную экономику, сельское хозяйство и промышленность», — сказал он.

При этом Джабаров добавил, что спецпредставитель США по Украине «изначально был настроен на конфронтацию» и «не считает народ самопровозглашённых ДНР и ЛНР полноценными гражданами Украины».

«Господин Волкер, мне кажется, живёт на какой-то другой планете. Россия не является стороной конфликта. Есть Минские соглашения. Все, кто там прописан, занимают свои роли. Главная роль там принадлежит прежде всего Порошенко и его администрации. Они не сделали ни одного шага. Киев эти соглашения игнорирует и не собирается выполнять», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Волкер заявил, что американская администрация намерена вводить дополнительные санкции против России «каждые месяц-два».