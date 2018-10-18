В Госдуме оценили решение США регулярно вводить новые санкции против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что администрация США «каждые месяц-два» планирует вводить дополнительные санкции против России по Украине.

«Мы оцениваем это как совершенно бесперспективное занятие — пытаться языком санкций и принуждения разговаривать с Россией. Мы самодостаточная страна. У нас есть возможность нормально существовать и развиваться даже в условиях этих незаконных ограничений. Россия выступает за равноправный диалог и уважение национальных интересов. Москва надеется, что разумный подход в США возобладает и наши двусторонние отношения нормализуются», — сказал депутат.

Морозов также отметил, что «если и ужесточать санкции, то только против киевского режима».

«Минские договорённости, согласованные на международном уровне, не выполняет именно киевская сторона. Если США хотят реализации резолюции Совбеза ООН, то надо оказывать давление именно на Киев», — заключил он.

Ранее Курт Волкер заявил, что американская администрация планирует ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев.