Япония заявила России протест в связи со стрельбами в районе острова Итуруп

Япония заявила протест России в связи с запланированными на конец октября стрельбами в районе острова Итуруп. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы заявили протест по дипломатическим каналам в связи с предстоящими стрельбами, так как они ведут к усилению военного обеспечения на четырёх северных островах, что противоречит позиции нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее японские СМИ сообщили, что российские власти уведомили Токио о проведении серии стрельб в районе южнокурильского острова Итуруп.

10 октября Япония выразила России протест в связи с проведением стрельб на Южных Курилах.

В свою очередь, в российском МИД отметили участившиеся случаи «странной по форме реакции» Токио на действия Москвы на Южных Курилах.