Япония заявила России протест в связи со стрельбами в районе острова Итуруп

Короткая ссылка
Япония заявила протест России в связи с запланированными на конец октября стрельбами в районе острова Итуруп. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы заявили протест по дипломатическим каналам в связи с предстоящими стрельбами, так как они ведут к усилению военного обеспечения на четырёх северных островах, что противоречит позиции нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее японские СМИ сообщили, что российские власти уведомили Токио о проведении серии стрельб в районе южнокурильского острова Итуруп.

10 октября Япония выразила России протест в связи с проведением стрельб на Южных Курилах.

В свою очередь, в российском МИД отметили участившиеся случаи «странной по форме реакции» Токио на действия Москвы на Южных Курилах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить