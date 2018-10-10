В МИД России ответили на претензии Японии по Курилам

Российский МИД отвергает претензии Японии по поводу действий России на Курильских островах, говорится в комментарии ведомства.

В МИД отметили участившиеся случаи «странной по форме реакции» Токио на действия Москвы на Южных Курилах.

«Решительно отвергаем такие демарши, поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие рецидивы «мегафонной» дипломатии наносят ущерб двусторонним отношениям.

Ранее Япония выразила России протест в связи с проведением стрельб на Южных Курилах.