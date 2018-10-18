В Канаде выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи

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Канада выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате нападения в политехническом колледже в Керчи. Об этом говорится в заявлении канадского МИД,

«Канада выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и пострадавших в ходе массовой стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже и надеется на быстрое восстановление пострадавших», — отмечается в заявлении.

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек.

Свои соболезнования выразили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Также RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи.

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