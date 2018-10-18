Washington Post опубликовала последнюю статью Хашукджи

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Газета The Washington Post опубликовала статью журналиста Джамаля Хашукджи, работу над которой он завершил незадолго до своего исчезновения в Стамбуле.

В статье журналист говорит о низком уровне свободы СМИ в арабском мире и об ужесточении государственного влияния на освещение новостей.

Хашукджи также отмечает, что многие арабские журналисты предпочитают молчать о многочисленных арестах своих коллег.

«Захват египетским правительством всего тиража газеты al-Masry al Youm не вызвал ни возмущения, ни реакции со стороны коллег», — подчеркнул Хашукджи.

Ранее СМИ передавали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.

 

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