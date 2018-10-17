Следователи Турции приступили к осмотру резиденции саудовского генконсула
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Уточняется, что члены турецко-саудовской рабочей группы по расследованию инцидента об исчезновении журналиста проводят осмотр резиденции дипломата в районе Левент в Стамбуле.
Как отмечается, до этого СМИ сообщили, что генконсул Саудовской Аравии покинул Турцию и вылетел на родину.
Ранее журналисты писали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.