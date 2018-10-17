Следователи Турции приступили к осмотру резиденции саудовского генконсула

Правоохранительные органы Турции начали осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби. Следственные действия проводятся в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Anadolu.

Уточняется, что члены турецко-саудовской рабочей группы по расследованию инцидента об исчезновении журналиста проводят осмотр резиденции дипломата в районе Левент в Стамбуле.

Как отмечается, до этого СМИ сообщили, что генконсул Саудовской Аравии покинул Турцию и вылетел на родину.

Ранее журналисты писали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.