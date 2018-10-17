В МИД Франции подтвердили визит Помпео в Париж

В Министерстве иностранных дел Франции подтвердили визит государственного секретаря США Майка Помпео в Париж в среду.

«Мы подтверждаем проведение этой встречи, которая является частью процесса регулярных консультаций с нашими партнёрами​​​», — цитирует РИА Новости представителя французского внешнеполитического ведомства.

При этом он не раскрыл подробностей предстоящей встречи.

Однако, как отмечается, темой переговоров может стать в том числе денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи пришли к единому мнению, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не должно быть санкций.