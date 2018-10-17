В МИД Франции подтвердили визит Помпео в Париж
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«Мы подтверждаем проведение этой встречи, которая является частью процесса регулярных консультаций с нашими партнёрами», — цитирует РИА Новости представителя французского внешнеполитического ведомства.
При этом он не раскрыл подробностей предстоящей встречи.
Однако, как отмечается, темой переговоров может стать в том числе денуклеаризация Корейского полуострова.
Ранее Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи пришли к единому мнению, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не должно быть санкций.