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В МИД Франции подтвердили визит Помпео в Париж

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В Министерстве иностранных дел Франции подтвердили визит государственного секретаря США Майка Помпео в Париж в среду.
В МИД Франции подтвердили визит Помпео в Париж
  • © Liu Jie
  • globallookpress.com

«Мы подтверждаем проведение этой встречи, которая является частью процесса регулярных консультаций с нашими партнёрами​​​», — цитирует РИА Новости представителя французского внешнеполитического ведомства.

При этом он не раскрыл подробностей предстоящей встречи.

Однако, как отмечается, темой переговоров может стать в том числе денуклеаризация Корейского полуострова. 

Ранее Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи пришли к единому мнению, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не должно быть санкций.

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