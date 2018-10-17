Чавушоглу и Помпео пришли к согласию в вопросе санкций США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи пришли к единому мнению, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не должно быть санкций.

Об этом турецкий дипломат рассказал журналистам.

«Мы сошлись в том, что в наших отношениях не должно быть санкций и подобных проблем. И он (Помпео. — RT) это сказал, и мы это подчеркнули. Конечно, мы ждём улучшения. Это были нелепые санкции. Пока они продолжаются, отношения стоят на месте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чавушоглу заявил, что намерен обсудить с Помпео ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.