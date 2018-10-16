Глава МИД Турции намерен обсудить с Помпео дело журналиста Хашукджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен обсудить с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как отмечается, Помпео намерен посетить Турцию после визита в Саудовскую Аравию.

«Мы рады этому визиту. То, что нам не говорят (саудовские власти по делу Хашукджи. — RT), Помпео расскажет после своих переговоров в Эр-Рияде», — цитирует Чавушоглу Dunya.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл встречу с Помпео в Эр-Рияде.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.