Глава МИД Турции намерен обсудить с Помпео дело журналиста Хашукджи

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен обсудить с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Глава МИД Турции намерен обсудить с Помпео дело журналиста Хашукджи
  • Reuters

Как отмечается, Помпео намерен посетить Турцию после визита в Саудовскую Аравию.

«Мы рады этому визиту. То, что нам не говорят (саудовские власти по делу Хашукджи. — RT), Помпео расскажет после своих переговоров в Эр-Рияде», — цитирует Чавушоглу Dunya.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл встречу с Помпео в Эр-Рияде. 

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить