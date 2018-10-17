СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

СМИ: Эквадор планировал отправить Ассанжа в Россию

Короткая ссылка
Власти Эквадора намеревались перевести основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне в Россию в статусе политического консультанта.
СМИ: Эквадор планировал отправить Ассанжа в Россию
  • © Tolga Akmen
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на эквадорского парламентария Паолу Винтимилью и соответствующие документы правительства.

Отмечается, что власти Эквадора намеревались присвоить Ассанжу статус политического консультанта своего посольства в Москве, однако в декабре 2017 года Великобритания наложила вето на дипломатический статус журналиста.

Ранее СМИ сообщили, что власти Эквадора приняли решение частично прекратить изоляцию Ассанжа, который находится в эквадорском посольстве в Лондоне.

5 октября министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить