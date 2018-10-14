СМИ: Эквадор частично прекратил изоляцию Ассанжа в посольстве в Лондоне

Власти Эквадора приняли решение частично прекратить изоляцию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в эквадорском посольстве в Лондоне.

Об этом сообщает Press Association со ссылкой на источники.

#Breaking The Ecuadorian government has decided to partly restore communications for WikiLeaks founder Julian Assange, several months after they were cut, sources told the Press Association — Press Association (@PA) 14 октября 2018 г.

В марте власти Эквадора установили средства для создания помех в посольстве страны в Лондоне, где пребывает Джулиан Ассанж, чтобы он не мог публиковать сообщения о ситуации вокруг Каталонии.

Позднее Ассанж назначил новым главным редактором портала WikiLeaks Кристина Храфнссона в связи с «заключением без связи с внешним миром».

5 октября министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.