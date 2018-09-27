Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

Джулиан Ассанж назначил новым главным редактором портала WikiLeaks Кристина Храфнссона. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном аккаунте WikiLeaks в Twitter.

«Ассанж назначает Храфнссона на должность главного редактора после шести месяцев своего заключения без связи с внешним миром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ассанж продолжит оставаться издателем WikiLeaks.

В сообщении говорится, что Храфнссон — исландский журналист, который ранее занимал пост официального представителя WikiLeaks, а также курировал некоторые юридические проекты портала.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL — WikiLeaks (@wikileaks) 26 сентября 2018 г.

Ранее адвокат Джулиана Робинсон заявила, что очень обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа.