Ассанж предрёк человечеству потерю свободы

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Главный редактор портала Wikileaks Джулиан Ассанж считает, что нынешнее поколение является «последним свободным» в мире, так как с развитием глобальной сети данные каждого человека будут известны госструктурам.
Ассанж предрёк человечеству потерю свободы
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью, которое было предоставлено RT организаторами Всемирного форума по этическим данным в Барселоне. После интервью в посольстве Эквадора в Великобритании был отключён интернет.

По словам Ассанжа, в ближайшее время все люди будут включены в глобальные базы данных правительств и государственных структур.

«Это поколение, которое рождается сейчас, является последним свободным поколением. Вы рождаетесь, и либо сразу, либо через год вы становитесь известны во всём мире», — сказал он. 

Он продолжил, что «теперь дети должны в некотором смысле вести переговоры о своих отношениях со всеми основными мировыми державами».

По словам Ассанжа, в настоящее время «лишь очень немногие люди» могут «решать, где жить, и делать свой выбор».

«Это немного попахивает тоталитаризмом», — сказал он. 

Также он полагает, что масштаб враждебных действий через киберпространство резко возрастёт, когда искусственный интеллект научится автоматизировать хакерские атаки. 

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью RT заявила, что главному редактору WikiLeaks нужны гарантии того, что он не будет экстрадирован на территорию США.

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