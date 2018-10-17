НАК: В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ произошёл ПОДРЫВ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

Памятник Благодарности Красной армии начали сносить в Варшаве

Короткая ссылка
Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы начали сносить в среду, 17 октября, сообщает РИА Новости.
Памятник Благодарности Красной армии начали сносить в Варшаве
  • © Алексей Букчин
  • РИА Новости

Отмечается, что в парке находится строительная техника, рабочие начали молотками отбивать элементы памятника.

На место прибыли полицейские, которые распорядились прекратить работы и потребовали документы, позволяющие сносить памятник.

В настоящее время полицейские ожидают, когда прибудет представитель выполняющей работы фирмы, строители прервали снос памятника.

В августе сообщалось, что памятник передадут Институту национальной памяти. Элементы монумента отправят в Музей холодной войны в Подборске возле Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести санкции против Польши за снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить