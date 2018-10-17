Памятник Благодарности Красной армии начали сносить в Варшаве

Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы начали сносить в среду, 17 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в парке находится строительная техника, рабочие начали молотками отбивать элементы памятника.

На место прибыли полицейские, которые распорядились прекратить работы и потребовали документы, позволяющие сносить памятник.

В настоящее время полицейские ожидают, когда прибудет представитель выполняющей работы фирмы, строители прервали снос памятника.

В августе сообщалось, что памятник передадут Институту национальной памяти. Элементы монумента отправят в Музей холодной войны в Подборске возле Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести санкции против Польши за снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом.