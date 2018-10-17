Памятник Благодарности Красной армии начали сносить в Варшаве
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- РИА Новости
Отмечается, что в парке находится строительная техника, рабочие начали молотками отбивать элементы памятника.
На место прибыли полицейские, которые распорядились прекратить работы и потребовали документы, позволяющие сносить памятник.
В настоящее время полицейские ожидают, когда прибудет представитель выполняющей работы фирмы, строители прервали снос памятника.
В августе сообщалось, что памятник передадут Институту национальной памяти. Элементы монумента отправят в Музей холодной войны в Подборске возле Щецина в Западнопоморском воеводстве.
Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести санкции против Польши за снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом.