В Совфеде заявили о возможности введения санкций против Польши за снос памятника

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Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести санкции против Польши за снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом.
В Совфеде заявили о возможности введения санкций против Польши за снос памятника
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Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на планы польской стороны снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. 

Как отмечает агентство, в мэрии Варшавы указали, что памятник будет снесён в текущем месяце.

«Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам», — сказал Джабаров.

По его словам, Россия также может пойти на введение экономических санкций. При этом он отметил, что такие шаги следует подробно проанализировать, чтобы не навредить себе.

Ранее руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц заявил, что на юго-западе Польши неизвестные осквернили кладбище советских солдат.

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