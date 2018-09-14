В Польше пытались взорвать памятник советским солдатам
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу общественной организации «Курск» Ежи Тыца.
«Памятник вчера пытались взорвать самодельной бомбой», — сказал он.
Тыц отметил, что вандалы бросили взрывное устройство в лодку — одну из частей мемориала. Памятник получил повреждения.
Монумент был установлен возле населённого пункта Миколин в память о советских солдатах, которые погибли зимой 1945 года при форсировании Одера. Памятник был отреставрирован организацией «Курск» в 2017 году.
Ранее стало известно, что в Варшаве намерены демонтировать памятник Благодарности Красной армии.