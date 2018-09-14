В Польше пытались взорвать памятник советским солдатам

Неизвестные пытались взорвать первый послевоенный памятник советским солдатам, установленный на территории Польши.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу общественной организации «Курск» Ежи Тыца.

«Памятник вчера пытались взорвать самодельной бомбой», — сказал он.

Тыц отметил, что вандалы бросили взрывное устройство в лодку — одну из частей мемориала. Памятник получил повреждения.

Монумент был установлен возле населённого пункта Миколин в память о советских солдатах, которые погибли зимой 1945 года при форсировании Одера. Памятник был отреставрирован организацией «Курск» в 2017 году.

Ранее стало известно, что в Варшаве намерены демонтировать памятник Благодарности Красной армии.