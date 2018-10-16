Лавров заявил, что Россия не будет ждать исключения из Совета Европы

Россия сама выйдет из Совета Европы, если оппоненты в организации будут настаивать на её исключении, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия вступала в СЕ, исходя из того, что он обеспечивает универсальное правовое и гуманитарное пространство.

По его словам, те, кто подорвал это пространство путём нарушающих Устав нелегитимных действий по лишению российской делегации прав, знают, на что идут.

«Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдём оттуда сами», — подчеркнул Лавров в интервью Euronews.

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то её участие в уставных органах организации прекратится.

Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Москва определится с позицией по членству до января.