Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат
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По её словам, действия КП выходят за рамки религиозных обязанностей, нарушают Лозаннское соглашение 1923 года, носят подстрекательский характер и могут спровоцировать конфликт между странами региона.
Эренерол отметила, что одним из поводов для подачи иска стало решение Синода Константинопольского патриархата, на котором было объявлено о начале предоставления автокефалии Украине.
15 октября в РПЦ приняли решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Ранее КП на заседании синода объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.