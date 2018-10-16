Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат

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Патриархия Турецкой православной церкви направила иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против Константинопольского патриархата (КП), сообщила ТАСС официальный представитель церкви Севги Эренерол.
Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат
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По её словам, действия КП выходят за рамки религиозных обязанностей, нарушают Лозаннское соглашение 1923 года, носят подстрекательский характер и могут спровоцировать конфликт между странами региона.

Эренерол отметила, что одним из поводов для подачи иска стало решение Синода Константинопольского патриархата, на котором было объявлено о начале предоставления автокефалии Украине.

15 октября в РПЦ приняли решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. 

Ранее КП на заседании синода объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.

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