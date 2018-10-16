Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат

Патриархия Турецкой православной церкви направила иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против Константинопольского патриархата (КП), сообщила ТАСС официальный представитель церкви Севги Эренерол.

По её словам, действия КП выходят за рамки религиозных обязанностей, нарушают Лозаннское соглашение 1923 года, носят подстрекательский характер и могут спровоцировать конфликт между странами региона.

Эренерол отметила, что одним из поводов для подачи иска стало решение Синода Константинопольского патриархата, на котором было объявлено о начале предоставления автокефалии Украине.

15 октября в РПЦ приняли решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Ранее КП на заседании синода объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.