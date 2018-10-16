Глава МВД Италии обвинил Францию в преступлении против страны из-за мигрантов

Глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что французская жандармерия, оставившая двух мигрантов в итальянском лесу, совершила «беспрецедентное преступление» против Италии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Произошедшее в Клавьере является беспрецедентным преступлением против нашей страны», — написал он, предложив ООН и ЕС оценить поступок полицейских, бросивших людей в изолированном районе без помощи.

Данная реакция Сальвини связана с тем, что ранее автомобиль французской жандармерии оставил двух африканских мигрантов в лесу на территории Италии неподалёку от приграничного города Клавьере.

Как сообщает РИА Новости, позднее префект французского департамента Верхние Альпы Сесиль Биго-Декейзе выразила сожаление в связи с произошедшим, назвав инцидент ошибкой.

«Почему их бросили? Нормально ли, что цивилизованный Париж сгружает людей в лесу? Почему французы говорят о «жандармах, которые не знали дороги», если потом их фургон на большой скорости и без колебаний вернулся в свою страну… Господин Макрон не может притворяться, будто ничего не было. Мы не принимаем извинения», — добавил глава МВД в своём посте.

В июне представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что лидер страны Эммануэль Макрон считает отказ Италии принять судно с мигрантами «циничным и безответственным».