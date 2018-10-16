Эксперт оценил заявление Эстонии об ущербе от «советской оккупации»

Эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные Минюста Эстонии о том, что ущерб от так называемой советской оккупации составил примерно 89 млрд рублей (€1,2 млрд).

«Попытку Минюста Эстонии посчитать ущерб от «советской оккупации» стоит рассматривать в ретроспективе — с момента обретения ими независимости в 1991 году. С тех пор на антироссийской политике многие деятели сделали себе карьеру», — сказал Оленченко.

По его словам, в своё время была популярна мысль, что если бы не присоединение к СССР, то страны Прибалтики по уровню жизни давно сравнялись бы с Финляндией, однако этот тезис не выдержал проверки временем, так как ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не смогли приблизиться к Финляндии, Швеции или Германии.

«Более того, всё это время экономики прибалтийских стран оставались дотационными, то есть всегда рассчитывали на внешние вливания», — отметил эксперт.

Как добавил Оленченко, слабым местом Таллина и Риги является то, что они ранее объявили институт неграждан, чтобы отстранить от участия в приватизации промышленности русскоязычное население, составлявшее основную рабочую силу на территории этих стран.

«Они могли бы предъявить претензии эстонским и латвийским властям за недополученную выгоду, которую они упустили в истории с приватизацией. Всё это лишний раз показывает беспочвенность требований со стороны отдельных эстонских институтов», — заключил эксперт.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Эстонии об ущербе от «советской оккупации».