Трамп собрал уже более $100 млн на свою президентскую кампанию
- Reuters
Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.
Ранее Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» американским выборам, чем Россия.
Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Трампа о китайской угрозе американским выборам.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.