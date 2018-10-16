Трамп собрал уже более $100 млн на свою президентскую кампанию

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Американский лидер Дональд Трамп собрал уже $106 млн на свою кампанию по переизбранию президентом в 2020 году.
Трамп собрал уже более $100 млн на свою президентскую кампанию
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.

Ранее Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» американским выборам, чем Россия.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Трампа о китайской угрозе американским выборам.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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