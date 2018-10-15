Эксперт прокомментировал слова Трампа об «угрозе» выборам со стороны Китая

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

Как предположил эксперт, это можно рассматривать как попытку «перетянуть» Москву на сторону Вашингтона против Пекина.

«Всё время делаются попытки одной из сторон перетащить Китай на свою сторону против ещё Советского Союза. Теперь в связи с тем, что благодаря не самой удачной стратегической политике США Китай и Россия сближаются всё больше, в Вашингтоне забеспокоились», — полагает Лозанский.

В свою очередь, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в беседе с радио Sputnik сказал, что для американского лидера в принципе характерно обвинять другие страны во внутренних событиях.

«Когда где-то интересы США пересекаются с интересами другой страны, тут же возникает стандартный набор обвинений», — отметил он.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT слова Трампа.