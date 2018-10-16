RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube и сохранил лидерство среди новостных каналов

Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.

«Когда мы запускали RT, мы ориентировались на такие каналы, как BBC и CNN. А сегодня на YouTube мы их опережаем. Поздравляю нашу команду!» — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По количеству просмотров YouTube-каналы RT в три раза опережают новостные каналы BBC, панарабского канала Al Jazeera и европейского Euronews.

Одним из наиболее популярных материалов RT на английском языке стало видео, на котором юные футболисты воспроизводят самые яркие голы ЧМ-2018 в России, RT на испанском — кадры покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, RT на арабском — видеорепортаж об иракских женщинах, вооружившихся для защиты своих домов.

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году, а в 2013 году стал первым в мире новостным телеканалом, который достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.