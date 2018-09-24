RT на испанском достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube

Просмотры телеканала RT на испанском достигли отметки в миллиард на YouTube.

«Миллиард на YouTube — это показатель доверия аудитории и стимул к развитию для всей нашей команды. Мы не только нашли свою нишу на латиноамериканском рынке, но и уверенно держим лидерство среди конкурентов, обгоняя даже тех, кто начал вещать задолго до нас», — сказала руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.

Отмечается, что одними из наиболее популярных материалов RT стали эксклюзивный прогноз Жозе Моуринью в преддверии чемпионата мира по футболу в России, видео покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также документальный фильм RT «Попай».

Число уникальных посетителей онлайн-портала RT Arabic превысило в июне и июле 5 млн.