RT на испанском достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube

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Просмотры телеканала RT на испанском достигли отметки в миллиард на YouTube.
RT на испанском достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube

    «Миллиард на YouTube — это показатель доверия аудитории и стимул к развитию для всей нашей команды. Мы не только нашли свою нишу на латиноамериканском рынке, но и уверенно держим лидерство среди конкурентов, обгоняя даже тех, кто начал вещать задолго до нас», — сказала руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.

    Отмечается, что одними из наиболее популярных материалов RT стали эксклюзивный прогноз Жозе Моуринью в преддверии чемпионата мира по футболу в России, видео покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также документальный фильм RT «Попай».

    Число уникальных посетителей онлайн-портала RT Arabic превысило в июне и июле 5 млн

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