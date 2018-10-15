Эксперт прокомментировал поручение Путина подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом

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Директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поручение президента России Владимира Путина подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом.
Эксперт прокомментировал поручение Путина подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом
  • РИА Новости

«Подписание договора станет закономерным и логическим движением в процессе развития российско-египетских отношений», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время Египет становится довольно заметной фигурой на Ближнем Востоке.

Как отметил Тарасов, политическая стабилизация проходит на фоне серьёзных и позитивных экономических изменений.

«Мы со своей стороны помогаем Египту в экономических вопросах — восстанавливается авиасообщение, растёт приток российских туристов, развиваются военно-техническое сотрудничество и торговые отношения», — добавил эксперт.

Кроме того, сказал Тарасов, Москва заинтересована в усилении военно-политической роли Египта.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри в разговоре с RT рассказал о результатах сотрудничества Москвы и Каира в области обороны и внешней политики.

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