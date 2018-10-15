В посольстве Эквадора в Британии озвучили правила поведения для Ассанжа

Короткая ссылка
В посольстве Эквадора в Великобритании составили для Джулиана Ассанжа специальный регламент поведения.
В посольстве Эквадора в Британии озвучили правила поведения для Ассанжа
  • Reuters

Текст правил опубликовал портал Codigo Vidrio. Отмечается, что документ, состоящий из девяти страниц, вступил в силу в субботу, 13 октября.

Как уточняется в тексте, Ассанж в том числе может выходить в интернет только через сеть Wi-Fi посольства, а также совершать звонки подобным образом.

Одновременно к нему могут прийти не более трёх человек, которые заранее должны подать соответствующий запрос в дипмиссию.

Ассанж также не может делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела иностранных государств. 

Посольство Эквадора больше не намерено оплачивать счета Ассанжа за питание, медицинские услуги, прачечную и прочие расходы.

Неисполнение правил, как отмечается, может повлечь прекращение статуса беженца.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить