Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Ассанжа Карлоса Поведу.
«В следующие дни мы собираемся подать в суд… Это могут быть… предупредительные меры и другие, которые позволяет нам Конституция против тех, кто разглашает информацию. Действия будут предприняты против МИД и его законного представителя, которым является министр иностранных дел», — рассказал он.
Ранее Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.
В августе сообщалось, что адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях по делу о «вмешательстве».