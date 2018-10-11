Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора

Защита Джулиана Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора Хосе Валенсию за разглашение конфиденциальной информации по делу о предоставлении убежища.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Ассанжа Карлоса Поведу.

«В следующие дни мы собираемся подать в суд… Это могут быть… предупредительные меры и другие, которые позволяет нам Конституция против тех, кто разглашает информацию. Действия будут предприняты против МИД и его законного представителя, которым является министр иностранных дел», — рассказал он.

Ранее Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.

В августе сообщалось, что адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях по делу о «вмешательстве».