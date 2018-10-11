Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора

Короткая ссылка
Защита Джулиана Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора Хосе Валенсию за разглашение конфиденциальной информации по делу о предоставлении убежища.
Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора
  • ©Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Ассанжа Карлоса Поведу.

«В следующие дни мы собираемся подать в суд… Это могут быть… предупредительные меры и другие, которые позволяет нам Конституция против тех, кто разглашает информацию. Действия будут предприняты против МИД и его законного представителя, которым является министр иностранных дел», — рассказал он.

Ранее Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.

В августе сообщалось, что адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях по делу о «вмешательстве». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить