В Черногории освобождены задержанные полицией члены мотоклуба «Ночные волки»
- РИА Новости
По его словам, байкеры «провели несколько часов в полиции».
При этом Булатович добавил, что сотрудники правоохранительных органов общались с членами мотоклуба корректно.
Ранее сообщалось, что полиция Черногории задержала лидеров местного отделения «Ночных волков».
Байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.
Булатович отметил, что полицейские не знали об официальном присутствии байкеров в эскорте представителей церкви.