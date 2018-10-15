В Черногории освобождены задержанные полицией члены мотоклуба «Ночные волки»

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Задержанных полицией Черногории членов местного отделения мотоклуба «Ночные волки» освободили, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя клуба в стране Вукомана Булатовича.
В Черногории освобождены задержанные полицией члены мотоклуба «Ночные волки»
  • РИА Новости

По его словам, байкеры «провели несколько часов в полиции».

При этом Булатович добавил, что сотрудники правоохранительных органов общались с членами мотоклуба корректно.

Ранее сообщалось, что полиция Черногории задержала лидеров местного отделения «Ночных волков».

Байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.

Булатович отметил, что полицейские не знали об официальном присутствии байкеров в эскорте представителей церкви.

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