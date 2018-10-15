Байкер Хирург прокомментировал задержание в Черногории членов местного отделения «Ночных волков»
- РИА Новости
«Пока что подробностей никаких нет», — заявил Залдостанов.
По его словам, задержанным не предъявлены обвинения.
Как отметил байкер, это «полный беспредел и несправедливость», людей наказывают за их убеждения, за желание быть с Россией.
В мае Залдостанов говорил, что граждан Евросоюза, которые участвовали в мотопробеге «Дороги Победы — на Берлин», не пускали в Польшу из-за принадлежности к мотоклубу.