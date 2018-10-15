Байкер Хирург прокомментировал задержание в Черногории членов местного отделения «Ночных волков»

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) в беседе с ФАН прокомментировал задержание в Черногории лидера местного отделения мотоклуба Вукомана Булатовича, его заместителя Желько Вукчевича и секретаря клуба Желько Обрадовича, сопровождавших Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X.

«Пока что подробностей никаких нет», — заявил Залдостанов.

По его словам, задержанным не предъявлены обвинения.

Как отметил байкер, это «полный беспредел и несправедливость», людей наказывают за их убеждения, за желание быть с Россией.

В мае Залдостанов говорил, что граждан Евросоюза, которые участвовали в мотопробеге «Дороги Победы — на Берлин», не пускали в Польшу из-за принадлежности к мотоклубу.