Байкер Хирург заявил о недопуске в Польшу граждан ЕС, участвующих в мотопробеге «Ночных волков»
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«Европейцев за принадлежность к «Ночным волкам» не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали: «Снимайте символику — тогда проедете», — сообщил он.
Как отметил Хирург, в ответ на вопрос, на каком основании у них потребовали снять атрибутику клуба, мотоциклистам заявили, что их подозревают в терроризме.
По данным агентства, три мотоциклиста, являющиеся гражданами Словакии, вернулись в Белоруссию. Ещё четыре байкера — граждане Германии — остаются на польском пункте пропуска.
Ранее стало известно, что байкеры из клуба «Ночные волки» начали пробег «Дороги Победы — на Берлин».