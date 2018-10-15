В Черногории задержаны байкеры из мотоклуба «Ночные волки»

Полиция Черногории задержала лидеров местного отделения мотоклуба «Ночные волки», сообщает ТАСС.

Отмечается, что байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.

«Задержан лидер «Ночных волков Черногории» Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич, секретарь мотоклуба Желько Обрадович», — заявил один из байкеров.

По его словам, в настоящий момент мотоциклистов допрашивает черногорская полиция.

В мае 2017 года в МИД России прокомментировали решение польских властей не пропускать участников мотопробега «Дороги Победы» на территорию Польши.