В Черногории задержаны байкеры из мотоклуба «Ночные волки»

Короткая ссылка
Полиция Черногории задержала лидеров местного отделения мотоклуба «Ночные волки», сообщает ТАСС.
В Черногории задержаны байкеры из мотоклуба «Ночные волки»
  • РИА Новости

Отмечается, что байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.

«Задержан лидер «Ночных волков Черногории» Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич, секретарь мотоклуба Желько Обрадович», — заявил один из байкеров.

По его словам, в настоящий момент мотоциклистов допрашивает черногорская полиция.

В мае 2017 года в МИД России прокомментировали решение польских властей не пропускать участников мотопробега «Дороги Победы» на территорию Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить