В Черногории задержаны байкеры из мотоклуба «Ночные волки»
- РИА Новости
Отмечается, что байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.
«Задержан лидер «Ночных волков Черногории» Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич, секретарь мотоклуба Желько Обрадович», — заявил один из байкеров.
По его словам, в настоящий момент мотоциклистов допрашивает черногорская полиция.
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